Στο δικαστήριο οι Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας για το διαζύγιο και την επιμέλεια των δίδυμων – Συζητήθηκαν οι αγωγές τους

Οι μεταξύ τους αλληλοκατηγορίες

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Δικαστηρίου η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας με αφορμή το διαζύγιο αλλά και την αντιδικία τους για την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών τους .

Στο δικαστήριο, όπου συνεκδικάστηκαν οι αγωγές, βρέθηκαν οι δυο πρωταγωνιστές ενώ στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν τα πιο κοντινά τους πρόσωπα, τα αδέλφια τους, τα οποία μίλησαν για τη σχέση του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού αλλά και το χωρισμό του.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ζητά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών και την οριστική μετοίκησή τους στο σπίτι της ενώ ο μουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας με το δικό του δικόγραφο αιτείται συνεπιμέλεια, επιμερισμό διαμονής και ρύθμιση με τα δίδυμα. Οι προσπάθειες του προέδρου να βρουν εξωδικαστική λύση, πριν την έναρξη της συζήτησης, δεν βρήκε ανταπόκριση.

«Δεν μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια λύση εξωδικαστικά; Τουλάχιστον ένα πλαίσιο;» ρώτησε ο πρόεδρος με το Μίνω Μάτσα να απαντά: «Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια». Αν έχει αλλάξει κάτι…..». «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης…» ήταν το σχόλιο της κ. Κεφαλογιάννη.

Μίνως Μάτσας: Αυτά είναι στη φαντασία της….

Πρόεδρος: Μήπως χρειάζεστε πέντε λεπτά να το συζητήσετε;

Όλγα Κεφαλογιάννη: Όχι.

Το λόγο πήρε η νομική προστάτρια της υπουργου η οποία σημείωσε ότι η διάσταση οφείλεται αποκλειστικά στον Μ. Μάτσα ενώ οι συνήγοροι του συνθέτη δήλωσαν ότι ουδέποτε υπήρξε εξωσυζυγική σχέση του εντολέα τους. Όπως σημείωσαν οι συνήγοροι της υπουργου το πρόβλημα είναι «ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την συνεπιμέλεια ο κ. Ματσας, δηλαδή ότι εκείνος πρέπει να αποφασίζει». «Ασφαλώς και θέλουνε μα επικοινωνούν τα παιδιά με πατέρα τους» σημείωσαν .

«Ήταν αυτοκόλλητοι»

Η αδελφή της Ολγας Κεφαλογιάννη, Χριστίνα μιλώντας για τη σχέση του ζευγαριού που είναι σε διάσταση εδώ και ένα περίπου χρόνο εξέφρασε τη θέση πως «σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνεννοηθούν». «Οι συνεννοήσεις γίνονται ή μέσω μηνυμάτων ή μέσω δικηγόρων» ανέφερε και υπογράμμισε πως ο χωρισμός επήλθε λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης του συνθέτη και πως παρά τις προσπάθειες της αδελφής της εκείνος δεν ήθελε να συνεχίσουν να είναι μαζί. Η αδελφή της υπουργού Τουρισμού απέρριψε τον ισχυρισμό του Μίνου Μάτσα ότι η αδελφή της ήταν κακοποιητική απέναντι του.

«Ήταν αυτοκόλλητοι μας έκανε να νιώθουνε παρείσακτοι. Έδειχνε να θέλει να έχει χρόνο μόνος μαζί της. Αυτό που έβλεπα ήταν ένας άνθρωπος πιυ ήθελε να είναι μόνος με την αδελφή μου ή μόνος μαζί της και τα παιδιά τους… Όλους μας εξέπληξε η καταγγελία του ότι η αδελφή μου τον καταπίεζε» είπε , μεταξύ άλλων, η μάρτυρας στην κατάθεση της και συμπλήρωσε πως πλέον «τα παιδιά έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν στον πατέρα τους». «Ο κύριος Μάτσας βγάζει μεγάλη ένταση απέναντι στην αδελφή μου» τόνισε και υποστήριξε πως τα δυο ανίψια της δεν δείχνουν ευχαριστημένα όταν επιστρέφου από τον πατέρα τους.

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δύο γονέων;

Χρ. Κεφαλογιαννη: Φαίνεται ότι τα άτομα που είναι στο σπίτι του κυρίου Μάτσα δεν είναι κατάλληλα για την σωστή ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά μας έχουν πει ότι η κυρία που τα προσέχει τους φωνάζει πολύ. Υπάρχουν πολλές επιθετικές συμπεριφορές προς την αδελφή μου από τον κύριο Μάτσα. Έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην αδελφή μου.

Πρόεδρος: Πως ήρθαμε στον κλονισμό του γάμου.

Χρ. Κεφαλογιοάννη: Ο κύριος Μάτσας στην αρχή έδειχνε σαν να είναι όλος του ο κόσμος η αδελφή μου. Μετά στην πορεία κάνανε και τα παιδιά. Τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να υπάρχει μια απομάκρυνση του κ. Μάτσα.

Πρόεδρος: Ο κ. Μάτσας ισχυρίζεται ότι προϋπήρχε η ένταση και υπήρχε συμπεριφορά της κυρίας Κεφαλογιαννη ότι τον καταπίεζε και τον δυνάστευε …

Χρ. Κεφαλογιάννη: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, εμείς τα μάθαμε από τα δικόγραφα.

«Έκλαιγε, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Η αδελφή του Μίνωα Μάτσα, Μαργαρίτα περιέγραψε τον αδελφό της ως ένα τρυφερό πατέρα, ο οποίος φροντίζει να διατηρεί την επαφή του με τα παιδιά του και σίγουρα, όπως ανέφερε, «διαθέτει περισσότερο χρόνο για εκείνα από την μητέρα τους».

«Ο αδελφός μου πριν από περίπου ένα χρόνο ήρθε στο γραφειο μου κλαίγοντας, δεν μπορούσε να μιλήσει . Μου είπε πως πρέπει να χωρίσει αλλά φοβάται. Δεν ξέρω να σας πω για τη σχέση τους, εγώ άλλα έβλεπα… Ότι τα δυο τελευταία χρόνια ο αδελφός μου δεν ήταν αυτό που ξέρω εγώ. Είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της. Αν δεν της έκανε τα χατίρια όλα θα γινόταν καβγάς» κατέθεσε η μάρτυρας και συνέχισε: «Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισα να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ ότι μου είπε ο ίδιος ο αδελφός μου όλα άρχισαν όταν γεννήθηκαν τα παιδιά …».

Η μάρτυρας αρνήθηκε ότι ο αδελφός της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη συνεργάτιδα του η οποία, όπως είπε, εξακολουθεί να εργάζεται μαζί του. «Δεν γνωρίζω ο αδελφός μου να έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή που λένε είναι μια κοπέλα που δουλεύει για τον αδελφό μου πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση. Όταν έγινε πρωτοσέλιδο προσπάθησα να τη στηρίξω σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν ο αδελφός μου είχε σχέση με αυτή τη κοπέλα, θα το είχαμε δει ένα χρόνο τώρα», ανέφερε στο δικαστήριο ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά στην οικογένεια Μάτσα.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

Μαρία Ζαχαροπούλου