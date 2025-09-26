Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Παρασκευής λίγο μετά τις 5:00, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο.
Η φωτιά, όπως μετέδωσε το Open εκδηλώθηκε σε φωταγωγό.
Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά με έξι πυροσβέστες.
Eπειδή ήταν περιορισμένη η πρόσβαση στο διαμέρισμα οι πυροσβέστες επιχείρησαν την κατάσβεση από διπλανή οικία.
Λόγω του περιστατικού, οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.