Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 11χρονο μαθητή στην Ηγουμενίτσα

Στο Νοσοκομείο Φιλιατών κατέληξε ένας 11χρονος μαθητής τον οποίο παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μια 58χρονη, στην οδό 49 Μαρτύρων στην Ηγουμενίτσα, περίπου στις 12 το μεσημέρι.

Το παιδί, μαθητής 5ης Δημοτικού στο Σχολείο Λαδοχωρίου είχε σχολάσει και πήγαινε σπίτι του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.