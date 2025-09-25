Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες, είναι ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη. Μέσα από αυτή την κινητοποίηση, διεκδικεί την ικανοποίηση του αιτήματός του για την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο άγαλμα Βενιζέλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

 