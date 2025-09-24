To Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024»

0

Στο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025

Το Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε ως «το Έργο της Χρονιάς2024», κατά διάρκεια του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, μετά από πολλαπλούς γύρους ψηφοφορίας από δημοσιογράφους, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό.

Το βραβείο παρέλαβαν κορυφαίοι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων στο έργο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, και ο Αναστάσης Αρανίτης, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας AKTOR-WEBUILD-HITACHI.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμας χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης ως «το πιο όμορφο που έχει δει ποτέ», ενώ παρότρυνε όσους δεν το έχουν επισκεφθεί να το κάνουν. Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι «Το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα απλώς εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό έργο για την πόλη, καθώς έχει μειώσει την ποσότητα του αριθμού οχημάτων κατά 15% στο κέντρο της πόλης, ενώ αποτελεί παράλληλα και ένα "ζωντανό" μουσείο. Ειδικότερα, ο σταθμός «Βενιζέλου» αποτελεί ίσως τον πιο ωραίο σταθμό μετρό στον κόσμο. Κάθε σταθμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, του τόπου μας, της ίδιας της Θεσσαλονίκης με έναν εξαίσιο τρόπο. Σε λίγους μήνες θα εγκαινιάσουμε και τους 5 επιπλέον νέους σταθμούς με την επέκταση προς Καλαμαριά».

Τη χαρά και την υπερηφάνεια του για το έργο και το βραβείο εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, κατά την παραλαβή του βραβείου. Ευχαριστώντας τους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι το βραβείο ανήκει σε αυτούς, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς που συνέβαλαν, ώστε το έργο να παραδοθεί σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2024.

Ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα έργο που άλλαξε την ψυχολογία της πόλης και των κατοίκων. «Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να αναμένεται και για την Αθήνα μέσα στην επόμενη 10ετία, όταν θα παραδοθεί η Γραμμή 4, που αποτελεί ένα αντίστοιχης ποιότητας Μετρό. Η Θεσσαλονίκη πέτυχε να υπενθυμίσει πόσο μεγάλη προτεραιότητα αποτελούν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελληνικό Μετρό που ολοκλήρωσε το έργο, αλλά και για την ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς ως τον Μάρτιο του 2026» ανέφερε.

Τέλος, ο Αναστάσης Αρανίτης, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας AKTOR-WEBUILD-HITACHI, εξέφρασε την χαρά για την παραλαβή του βραβείου, ενώ με τη σειρά του ευχαρίστησε τον κόσμο της AKTOR που συνέβαλε στην πραγματοποίηση του έργου, καθώς και την Ελληνικό Μετρό που αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα επιτυχίας του έργου, αλλά και το ίδιο το υπουργείο. Όπως είπε: «Εμείς σαν AKTOR θέσαμε τον πήχη ψηλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός τεχνικός κόσμος μπορεί να υλοποιήσει πραγματικά έργα μεγαλειώδη, έργα δύσκολα και σύνθετα. Ο τεχνικός κόσμος της χώρας είναι πραγματικά υψηλού επιπέδου».

Παράλληλα, το Ειδικό Βραβείο «Κατασκευαστικό Επίτευγμα της Χρονιάς 2024» παρέλαβε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ για τη συμβολή του στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και το μέγεθος της σκυροδέτησης που υλοποίησε, καθώς ο Όμιλος υποστήριξε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, συμβάλλοντας με τα εξειδικευμένα προϊόντα του στην ποιότητα και μακροχρόνια ανθεκτικότητα ενός τεχνικά απαιτητικού έργου.