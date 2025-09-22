Πότε μπλοκάρει το ΣτΕ την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικιών

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφαση της, έκρινε πως δεν μπορεί να γίνει η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικιών στην περίπτωση που διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη. Με την ίδια απόφαση (1616/2025) κρίθηκε ότι η σχετική νομοθετική πρόβλεψη είναι ανεφάρμοστη, καθώς προσκρούει στα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα , η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο την Ευαγγελία Νίκα και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Βασιλειάδη, έκρινε (απόφαση 1616/2025) ότι « σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, η διάταξη (άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013) που προβλέπει την υποβολή αίτησης από συνιδιοκτήτη με βάση την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, χωρίς πάντως να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών».

Η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια του ΣτΕ με αφορμή αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους-κοινόκτητους χώρους του ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

