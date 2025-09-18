Καταγγελία από 43χρονο για οικιακή βοηθό που του έριξε υπνωτικό στο κρασί και τον έκλεψε – «Ξύπνησα μετά από 40 λεπτά και είχε φύγει»

0

Ο άνδρας βρήκε την γυναίκα μέσω αγγελίας στο Facebook

Θύμα κλοπής από οικιακή βοηθό που βρήκε μέσω αγγελίας στο Facebook φέρεται να έπεσε ένας 43χρονος άνδρας στη Γλυφάδα. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος η γυναίκα τον νάρκωσε και στη συνέχεια ξάφρισε τα πάντα.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 12/9 και η γυναίκα φέρεται να έριξε υπνωτική ουσία στο κρασί του άνδρα, με σκοπό να τον αναισθητοποιήσει.

Στη συνέχεια αφαίρεσε από την κατοικία του τρία κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 600 ευρώ ενώ ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και νοσηλεύτηκε.

Η αστυνομία εντόπισε τη γυναίκα, ενώ η ίδια ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει τον 43χρονο.

Ο 43χρονος το πρωί της Πέμπτης 18/9 μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναφέροντας: «Δεν δηλητηριάστηκα από μόνος μου. Είναι κοινωνικές ομάδες στο Facebook που συμμετέχουν κάποιες που είναι καθαρίστριες και λένε "εγώ είμαι καθαρίστρια, θέλω μεροκάματο", είναι χιλιάδες άτομα. Κι άλλες φορές έχω πάρει».

«Καθάριζε για 2 ώρες την Παρασκευή και όπως είμαι μόνος μου, πήγα να φτιάξω το φαγητό μου να φάω για το βράδυ κι όπως γύρισα την πλάτη είχα ανοίξει μία ρετσίνα γιατί έπαιζε η Εθνική Μπάσκετ και ήθελα να χαλαρώσω» επεσήμανε ο άνδρας που ζει στη Γλυφάδα.

«Κι όπως γύρισα την πλάτη σε μία στιγμή να μαγειρέψω να κάνω κάτι προετοιμασίες στην κουζίνα, μου ρίχνει μέσα εκεί και αυτό παίρνει λίγη ώρα για να ζαλιστείς, δεν ζαλίζεσαι αμέσως. Ήμουν σε λήθαργο, πήγα και ξάπλωσα γιατί δεν άντεχα» σημείωσε.

«Πήγα και ξάπλωσα και μετά αυτή άρχισε να ξαφρίζει τα πάντα. Ξύπνησα μετά από 40 λεπτά. Είχε φύγει. Λείπανε λεφτά, κινητό, ένα σωρό», ανέφερε ο άνδρας.

Τον απειλεί με μήνυση η οικιακή βοηθός

Από την πλευρά της η γυναίκα λέει πως ο 43χρονος λέει ψέματα και ότι θα προχωρήσει σε μήνυση.

«Γιατί λέει ψέματα; Θέλω να κάνω εγώ μήνυση σε αυτόν. Να πάει να κάνει μήνυση αν θέλει, αν είναι έτσι», είπε η γυναίκα, και στην ερώτηση εάν έχει κάτι μαζί της, είπε: «Όχι. Πού να ξέρω; Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει; Πού να ξέρω;» επεσήμανε από την πλευρά της η οικιακή βοηθός.

«Το αφεντικό μου έχει συνεργείο και από εκεί, όταν δεν έχουμε δουλειά με το αφεντικό πηγαίνω και μόνη. Τζάμια, παράθυρα, παντζούρια, όλα ξέρω, σίδερο» δήλωσε.