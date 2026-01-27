Κατά του ΔΕΔΔΗΕ προσφεύγει ο Δήμος Γλυφάδας για μπάζωμα ρεματιάς – Νόμιμο το έργο, απαντά ο φορέας

0

«Βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες»

«Θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει», δηλώνει ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου αναφορικά με τα γεγονότα της 21ης Ιανουαρίου στην περιοχή.

«Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στη Γλυφάδα – και φυσικά αν δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό και εξηγεί πως: «Για να κάνει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ο ΔΕΔΔΗΕ τον περασμένο Μάιο στον Υμηττό πάνω από την οδό Μετσόβου στην πόλη μας, μπάζωσε και έκλεισε τη ρεματιά στο σημείο που δείχνουν οι φωτογραφίες, 850 μέτρα περίπου πάνω από την οδό Μετσόβου. Πρόκειται για μπάζωμα μεγέθους 15 μέτρων μήκος, 10 και πλέον μέτρων πλάτος και 8 μέτρων ύψος (δηλαδή τουλάχιστον 1200 κυβικά χώμα και φερτά υλικά). Δείτε μόνοι σας αυτά που σας παρουσιάζουμε στο Google Earth και στους χάρτες της Apple που έχουν μεταγενέστερες εικόνες (εκεί φαίνεται το μπάζωμα). Το έργο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριολεξία προκάλεσε έμφραξη του ρέματος και δημιούργησε ένα ταμιευτήρα νερού και φερτών υλικών. Λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας όπως το ζήσαμε όλοι τις κατάντι περιοχές (Μετσόβου, Ανθέων, κλπ.). Γι' αυτό στη Μετσόβου είδαμε αυτήν την απίστευτη συγκέντρωση φερτών υλικών και μπαζών. Φυσικά αυτή η εικόνα που έχουμε θα διερευνηθεί και θα τεκμηριωθεί διεξοδικά με τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την οποία ήδη αναθέσαμε σε ειδικούς επιστήμονες για τα θέματα αυτά. Ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε έλαβε κάποια ενημέρωση για το έργο και τις μελέτες του (αν υπάρχουν) – και εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Δημάρχου Γλυφάδας:

«Σαν να έσπασε φράγμα!

Αυτό συνέβη πάνω από τη Μετσόβου σύμφωνα και με τους ειδικούς επιστήμονες στους οποίους απευθυνθήκαμε.

Δείτε στις φωτογραφίες τι ακριβώς συνέβη.

Για να κάνει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ο ΔΕΔΔΗΕ τον περασμένο Μάιο στον Υμηττό πάνω από την οδό Μετσόβου στην πόλη μας, μπάζωσε και έκλεισε τη ρεματιά στο σημείο που δείχνουν οι φωτογραφίες, 850 μέτρα περίπου πάνω από την οδό Μετσόβου.

Πρόκειται για μπάζωμα μεγέθους 15 μέτρων μήκος, 10 και πλέον μέτρων πλάτος και 8 μέτρων ύψος (δηλαδή τουλάχιστον 1200 κυβικά χώμα και φερτά υλικά).

Δείτε μόνοι σας αυτά που σας παρουσιάζουμε στο Google Earth και στους χάρτες της Apple που έχουν μεταγενέστερες εικόνες (εκεί φαίνεται το μπάζωμα).

Το έργο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριολεξία προκάλεσε έμφραξη του ρέματος και δημιούργησε ένα ταμιευτήρα νερού και φερτών υλικών.

Λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας όπως το ζήσαμε όλοι τις κατάντι περιοχές (Μετσόβου, Ανθέων, κλπ.).

Γι' αυτό στη Μετσόβου είδαμε αυτήν την απίστευτη συγκέντρωση φερτών υλικών και μπαζών.

Φυσικά αυτή η εικόνα που έχουμε θα διερευνηθεί και θα τεκμηριωθεί διεξοδικά με τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την οποία ήδη αναθέσαμε σε ειδικούς επιστήμονες για τα θέματα αυτά.

Ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε έλαβε κάποια ενημέρωση για το έργο και τις μελέτες του (αν υπάρχουν) – και εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση.

Δεσμευόμαστε ότι θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει.

Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στη Γλυφάδα – και φυσικά αν δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο».

ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό

Στο μεταξύ, ο ΔΕΔΔΗΕ απάντησε στη σχετική ανάρτηση του Δημάρχου της Γλυφάδας με νέα σημερινή του τοποθέτηση (27/1) σε σχέση με το έργα υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις».