Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα στην Θεσσαλονίκη – Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Κατέληξε στο νοσοκομείο

Τη ζωή του έχασε 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, η οποία συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας. Το περιστατικό έγινε στις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.