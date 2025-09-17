Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Αμφιλοχία: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του και μετά επιτέθηκε στην κόρη του

0

Ο κατηγορούμενος εξετάστηκε από ψυχιάτρους

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βάλτο Αμφιλοχίας, όταν ένας άνδρας πρώτα έδωσε μπουνιές στη σύζυγό του και στη συνέχεια επιτέθηκε στο παιδί τους.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο 71χρονος φέρεται να χτύπησε τη σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο. Δεν έμεινε εκεί όμως καθώς φέρεται πως επιτέθηκε και χτύπησε και την κόρη του.

Κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας και του Α.Τ. Εμπεσού.

Ο κατηγορούμενος πέρασε αυτόφωρο και στη συνέχεια εξετάστηκε και από ψυχιάτρους.