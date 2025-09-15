Πεπεισμένη για δολοφονία η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου: «Ζώα δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο»

0

Επιμένει η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου ότι πρόκειται για δολοφονία ο θάνατος του γιου της πριν από μερικούς μήνες έξω από τη Λάρισα.

Με νέα ανάρτησή της στο Facebook, η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, αφήνει και πάλι σαφείς υπόνοιες ότι ο θάνατος του γιου της δεν ήταν τυχαίος.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της «χέρια άνομα σου στέρησαν το οξυγόνο», ενώ προσθέτει πως κάποιοι προσέβαλαν δημόσια τη μνήμη του γιου της.

«Ζώα δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο. Στόματα αήθη λοιδώρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας», γράφει.

Η μητέρα του 39χρονου τονίζει ακόμα πως η οικογένεια έχει στα χέρια της στοιχεία που μέχρι τώρα ήταν «επρασφράγιστα κλεισμένα» και επαληθεύουν την πεποίθησή της για τη δολοφονία του γιου της.

«Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανθρωπίνως και νομίμως να ενεργούμε για την Αλήθεια, όσο έχουμε πνοή», τονίζει στην ανάρτησή της η κ. Σοφία Καλογήρου.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Μπιλάκο μου,

εσύ τον δικό σου Σταυρό τον βίωσες νωρίς και τον κέρδισες τον Παράδεισο…

Λίγους μήνες μετά από την ημέρα που κρατούσες τον Σταυρό με τον Εσταυρωμένο, επάνω στο Περιβόλι, στον αγαπημένο σου ναό του Αη Γιώργη, έδωσε ο Θεός να βιώσεις τον δικό σου Σταυρό.

Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο, “ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο, στόματα αήθη λοιδόρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα. Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε. Για εσένα είναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου.

Τον βίωσες Μπιλάκο μου τον Σταυρό σου.

Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου.

Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί.

Πολλές παρηγορίες μας έστειλε και στέλνει ο καλός μας Θεός με πολλά σημεία, για το πώς είσαι εκεί πάνω. Κι ας γελάσουν, ας ειρωνευθούν όσοι δεν πιστεύουν. Γελάστε, λάσπη ιαματική μας ρίχνετε. Σημασία έχει τί λέει ο Θεός!

Τον κέρδισες Μπιλάκο τον Παράδεισο, το ΦΩΣ, που είναι ο Χριστός, με τον Σταυρό σου».

Η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας με διάταξη έχει απορρίψει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας, αποδίδοντας τον θάνατο του 39χρονου σε παθολογικά αίτια.

Συγκεκριμένα, βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης και των στοιχείων από την έρευνα, θεωρείται ισχυρή ως αιτία θανάτου η υποθερμία.

Επίσης κατά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, εντοπίστηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαρμακείου, που απεικονίζει τον Βασίλη Καλογήρου την ημέρα της εξαφάνισής του.

Το βίντεο τον δείχνει στις 18:00 το απόγευμα, λίγη ώρα αφότου έφυγε από το σπίτι του, να διέρχεται πεζός και μόνος του στη Γιάννουλη, επί της οδού Κοζάνης με κατεύθυνση προς τον Τύρναβο.

Το συγκεκριμένο βίντεο ανατρέπει μαρτυρικές καταθέσεις και τον ισχυρισμό περί απαγωγής στο Αλκαζάρ.