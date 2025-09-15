Yπογράφηκε η σύμβαση για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη

0

Αρχές του 2026 ξεκινάει το έργο

Έπεσαν το μεσημέρι στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης οι υπογραφές για την έναρξη του έργου που αφορά τη συνέχεια της πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας, από την Τσιμισκή έως την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας Τακούδης ΑΕ. Όπως έγινε γνωστό, τα εργοτάξια θα στηθούν στις αρχές του 2026 και η ανάπλαση έχει ορίζοντα υλοποίησης τους 14 μήνες.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε χαρούμενος για την έναρξη του έργου προσθέτοντας πως «ο δημόσιος χώρος πρέπει να αποκτήσει την εικόνα που αξίζει στην όμορφη και ιστορική πόλη μας». Υπενθύμισε πως η μελέτη ξεκίνησε επί διοικήσεως Γιάννη Μπουτάρη, πως χρηματοδοτήθηκε από το «Πράσινο Ταμείο», μετά από αίτημα της δικής του διοίκησης και πως μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ήρθε η ώρα για την υπογραφή της σύμβασης.

«Είναι ένα έργο που ολοκληρώνει την παρέμβαση στον άξονα της οδού της Αγίας Σοφίας. Ένα έργο που αποκτά ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά μετά τη συμφωνία με τον Παναγιότατο Μητροπολίτη κ. Φιλόθεο, καθώς στο χώρο της εκκλησίας θα πάψει να υπάρχει το περιτείχιο. Ο Ι.Ν.Γρηγορίου του Παλαμά θα αποτελέσει μέρος της ανάπλασης, με τη δημιουργία μιας πλατείας, αναδεικνύοντας ένα ακόμη ιερό τοπόσημο της πόλης», είπε ο κ. Αγγελούδης.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 διότι κρίθηκε προτιμότερο, παρά την ετοιμότητα των υπηρεσιών και του αναδόχου, να μην υπάρχει ταλαιπωρία των επιχειρηματιών πριν και κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όπως διευκρινίστηκε, κατά την υπογραφή της σύμβασης, στο κομμάτι από Τσιμισκή έως Μητροπόλεως, θα πραγματοποιηθεί μια λωρίδα δρόμου ήπιας κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα της στάσης και της στάθμευσης. Ακολούθως στο τμήμα από τη Μητροπόλεως έως την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, θα γίνει πεζόδρομος με τη διαμόρφωση μιας νέας πλατείας.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται στην Τσιμισκή δεν θα στρίβουν στην Κομνηνών, γιατί μετά θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα», σημείωσε ο αντιδήμαρχος κ.Νικηφορίδης, με τον δήμαρχο να συμπληρώνει: «Όταν υπάρχει διάθεση να ακούς τους πολίτες υπάρχουν και λύσεις. Οι πολίτες θέλουν τις αναπλάσεις και κάποιοι που δυσκολεύονται θα πρέπει μέσα από το διάλογο να βρίσκουμε τις λύσεις».

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο της Αγίας Σοφίας, ο κ.Αγγελούδης αναφέρθηκε και σε άλλα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης που ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Είπε πως στις αρχές του 2026 θα αρχίσει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, ενώ τον ερχόμενο Νοέμβριο θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους με τη χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, στάθηκε στην απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που ενέκρινε τις προμελέτες για δύο ακόμη ιστορικές πλατείες, Δημοκρατίας και Διοικητηρίου.