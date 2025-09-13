Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα ο νέος ΚΟΚ – Βαριές ποινές και τσουχτερά πρόστιμα

Αναλυτικά τι ισχύει για κάθε περίπτωση
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας , ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και τσουχτερά πρόστιμα.
Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά.
Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και σαφές. Η αυστηρότητα δεν είναι τιμωρία, αλλά εργαλείο πρόληψης. Κάθε παράβαση καταγράφεται, και αν επαναληφθεί, η ποινή αυξάνεται σημαντικά -- όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά: από αφαίρεση διπλώματος έως και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες.
Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ
Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος
● Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.
− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.
Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος
●Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.
● Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.
● 'Αρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Μη χρήση προστατευτικού κράνους
● Πρόστιμο 350Euro, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.
● Υποτροπές:
− 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
● − Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
− Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 - 1,10 g/l)
●− Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.
Για επήρεια αλκοόλ 0,50 - 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
Για όριο 0,80 g/l - 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)
● Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας - πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες - 6 μήνες από το δικαστήριο.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h
●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.
Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»
● Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
Παραβίαση σηματοδότη
●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος
Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)
● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.
Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)
● Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη
Οδήγηση χωρίς δίπλωμα
● Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.
Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων
● Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.
Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας
●Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.
● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.
Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες
● − Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα
− Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
● Εξαιρέσεις:
1. Επιβίβαση
2. Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)
3. Νυχτερινές ώρες
4. Ταξί Μηδενικών Ρύπων
5. Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ
Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ
● − Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
− Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.
● Υποτροπές:
− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.
− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.
Όρια ταχύτητας
● − Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.
− Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.