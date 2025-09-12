Διαφωνία ανακρίτριας – εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση του 18χρονου που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου

0

Σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο

Διαφωνία προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του 18χρονου που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Η ανακρίτρια, ενώπιον του οποίου ο 18χρονος απολογήθηκε, είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ήταν υπέρ της προφυλάκισής του.

Τη διαφωνία αυτή καλείται να άρει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης το οποίο θα συγκληθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Μέχρι την έκδοση τού σχετικού βουλεύματος ο 18χρονος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα 11 ατόμων που τού επιτέθηκαν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον.

Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατόπιν αναζητήσεων προσήχθη για εμπλοκή στο επεισόδιο ο 18χρονος που αναγνωρίστηκε από τους δύο φίλους του παθόντα, οπότε και συνελήφθη.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε παρουσία των γονιών του κι αφού εξετάστηκε προηγουμένως από παιδοψυχολόγο. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, τονίζοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, αρκετά μακριά από το σημείο του συμβάντος.