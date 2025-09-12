Στοχευμένοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε σχολικά λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα – Βεβαιώθηκαν πάνω από 200 παραβάσεις

0

Στόχος της τροχαίας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας

Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία σε όλη την ώρα πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις, και συγκεκριμένα:

* 54 για ταχογράφο,

* 30 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

* 14 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

* 5 για έλλειψη πυροσβεστήρα,

* 8 για έλλειψη φαρμακείου,

* 2 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

* 21 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

* 10 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

* 1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,

* 1 για φθαρμένα ελαστικά,

* 1 για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και

* 55 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.