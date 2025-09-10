Δυστύχημα στα Τέμπη: Οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς ξεκαθάρισαν πως στόχος τους είναι τα πολιτικά πρόσωπα

0

«Ζητάμε κακούργημα για όλους»

Τη δέσμευση πως θα δώσουν «μάχη» μέχρι τη δικαίωση της μνήμης των παιδιών τους επανέλαβαν για ακόμη μία φορά οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς, που έχασαν τις κόρες τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους ενώπιον της αρεοπαγίτου ανακρίτριας που χειρίζεται την ανάκριση, με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και 7 ακόμη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της αλλοίωσης του τόπου δυστυχήματος.

Ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς είναι μεταξύ των συγγενών θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και σήμερα ξεκαθάρισαν πως στόχος τους είναι τα πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας, για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νίκος Πλακιάς, συμπληρώνοντας πως το Εφετείο θα «γίνει το δεύτερο σπίτι μας». «Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε…» είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και σημείωσε: «τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης… εμένα δεν με ενδιαφέρει… Έχουμε κάνει όρκο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη δικαίωση των παιδιών μας. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη…».

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή και τα απλά πολιτικά πρόσωπα» είπε μεταξύ άλλων εξερχόμενος του Εφετείου ο Δημήτρης Πλακιάς.

«Οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντόπουλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε το σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε κι εκεί παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας» ανέφερε ο συνήγορος των αδελφών Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, εκτιμώντας στη συνέχεια πως η δίκη για τη βασική υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στις αρχές του νέου έτους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου