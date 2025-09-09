Εντοπίστηκε μεγάλη χασισοφυτεία σε δύσβατη περιοχή της Καρδίτσας

0

Κατασχέθηκαν συνολικά 1.406 δενδρύλλια και νεαρά φυτά κάνναβης

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του νομού.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες (8-09-2025) το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, κατά την οποία εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου καλλιεργούνταν δενδρύλλια κάνναβης.

Εντοπίστηκε φυτεία με εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη περιοχή της Καρδίτσας

Πιο αναλυτικά, σε διαμορφωμένο και αποψιλωμένο χώρο τριών επιπέδων, έκτασης περίπου 3,5 στρεμμάτων, δράστες καλλιεργούσαν μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης, έχοντας εγκαταστήσει διάφορα είδη για την καλλιέργεια αυτών, όπως λάστιχα ύδρευσης, γεωργικά εργαλεία, αυτοσχέδιες δεξαμενές συλλογής νερού και λιπάσματα, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Στον χώρο της φυτείας (και στα τρία επίπεδα) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

942 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,30 έως 2,06 μέτρα,

464 νεαρά φυτά κάνναβης, έτοιμα για μεταφύτευση, ύψους από 0,30 έως 0,77 μέτρα,

πλαστικά δοχεία, συσκευή ραντίσματος κ.λπ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.