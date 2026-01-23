Συνελήφθη 33χρονος στην Αττική που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με ακατέργαστη κάνναβη

0

Kατά την ακινητοποίησή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, έναν 33χρονο που επιχείρησε να εισάγει με ταχυδρομικό δέμα στην Ελλάδα 8,2 κιλά κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το ταχυδρομικό δέμα αρχικά εντοπίστηκε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών και διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από χώρα του εξωτερικού, ενώ περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 33χρονο, βρέθηκε ότι κατείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων καθώς και πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο επέδειξε κατά την παραλαβή του δέματος.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 33χρονος κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 690 γραμμαρίων,

• κατεργασμένη κάνναβη, καθαρού βάρους 2,9 γραμμαρίων,

• κοκαΐνη, καθαρού βάρους 2 γραμμαρίων,

• 2 ζυγαριές ακριβείας,

Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. και δίκυκλη μοτοσικλέτα, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.