Δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είδα τις αδερφές του να απειλούν τον γιατρό με μηνύσεις»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε στην εφημερίδα «Realnews» για την εισαγωγή του γνωστού τραγουδιστή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου, κατόπιν εντολής εισαγγελέα, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του όπου και παρέμεινε για τέσσερα 24ωρα.

Αυτή η νοσηλεία ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης μέσω του νομικού του εκπροσώπου, αποτελεί μια οργανωμένη απόπειρα προκειμένου να αποσιωπηθούν καταγγελίες που ετοιμαζόταν να καταθέσει εναντίον συγγενικών του προσώπων για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ο κ.. Μερκουλίδης έρχεται να δώσει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που έσπευσε να παρουσιάσει η οικογένεια του τονίζοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή στην εισαγγελική εντολή.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδερφές του οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του γιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μερκουλίδης.

«Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδερφό τους» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο δικηγόρος του Γ. Μαζωνάκη.

Μάλιστα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο κ. Μερκουλίδης είχε επισημάνει στο «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο πως πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω, αναφορικά με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.