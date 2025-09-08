Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με καραμπίνα παιδιά επειδή έκαναν φασαρία

0

Ο ένοπλος κατευθυνόμενος προς το πάρκο φώναζε «έλα εδώ, έλα»

Αδιανόητο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας έβγαλε καραμπίνα και απείλησε παιδιά επειδή έκαναν φασαρία.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, καταγράφεται η στιγμή που ο εν λόγω άνδρας βγαίνει εκνευρισμένος από το σπίτι του, σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, κρατώντας μία καραμπίνα στο χέρι. Στη συνέχεια ο ένοπλος κατευθύνεται με το όπλο στο χέρι στο απέναντι πάρκο.

Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρίσκονταν ανήλικα παιδιά τα οποία, όπως φαίνεται, ενοχλούσαν με τις φωνές τους τον εν λόγω άνδρα.

Μάλιστα, ενώ ο άνδρας κατευθυνόταν προς το πάρκο, φώναζε στα παιδιά: «Έλα εδώ, έλα»