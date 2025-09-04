Ξεσπά ο σύζυγος της 34χρονης που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό στα Πατήσια: «Τα άλλα μας παιδιά γεννήθηκαν σε νοσοκομείο»

0

Ο ίδιος δεν βρήκε καμία κλήση στο κινητό του

Προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να διαψεύσει τις φήμες ο σύζυγος της 34χρονης, που άφησε την τελευταία της πνοή, μετά τη γέννα του παιδιού τους, στο σπίτι τους στα Πατήσια. Νεκρό ήταν και το νεογνό, ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκαν καλά στην υγεία τους τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας.

Ο σύζυγος, εντόπισε την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, επιστρέφοντας στην κατοικία τους.

Όπως εξηγεί, σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ο νεαρός άνδρας, αντίθετα προς όσα λέγονται, η γυναίκα του είχε γεννήσει σε δημόσιο νοσοκομείο τα δύο άλλα τους παιδιά.

«Κοιτάω να δω τι θα κάνω με την κηδεία της γυναίκας μου. Σκέφτομαι τι θα κάνω με την κηδεία της γυναίκας μου, αν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου ξανά και ξανά και ξανά, για όλο το μέλλον μου», αναφέρει συντετριμμένος στην εκπομπή Power Talk στον ΣΚΑΪ.

Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν 10 χρόνια και εκείνος είχε αποφασίσει να δουλεύει αποκλειστικά, προκειμένου να στηρίξει έτσι τη σύντροφό του, στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

«Θα το παλέψω μόνος μου στα πόδια μου. Ψηλά το κεφάλι», λέει μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν αλλά και την κατάστασή που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα, ο 34χρονος Γιώργος δηλώνει πλήρη άγνοια.

Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πως η γυναίκα του κατέληξε να γεννά στο σπίτι, καθώς έλειπε, αναφέρει ωστόσο πως ήταν στο μήνα της.

Ο ίδιος δεν βρήκε καμία κλήση στο κινητό του, κάποιο τηλεφώνημα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί προκειμένου η άτυχη γυναίκα να τον ενημερώσει και να ζητήσει βοήθεια.

Ομοίως, δε γνωρίζει εάν η σύντροφό του προσπάθησε να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον συγγενή η οικείο.