Προσωρινό κλείσιμο σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο

0

Ενισχυμένη λειτουργία εκδοτηρίου στο «Σιντριβάνι» λόγω ΔΕΘ

Αναστέλλεται προσωρινά το Σάββατο 6/9 στις 15:00, η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» στο μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του μέσου «Thema».

Οι προαναφερόμενοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, και επισημαίνεται ότι για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με την Thema.

Στο μεταξύ, με την ίδια ανακοίνωση η Thema γνωστοποιεί ότι στη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6-14/9), θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι», για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών, τις εξής ώρες: Παρασκευή 05/09: 09:00 - 17:00, Σάββατο 06/09 - Κυριακή 07/09: 09:00 - 21:00, Δευτέρα 08/09 - Παρασκευή 12/09: 15:00 - 21:00 και Σάββατο 13/09 - Κυριακή 14/09: 09:00 - 21:00.