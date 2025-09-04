Κρητική μαφία: Πέντε κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

0

Μεταξύ αυτών και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός

Δύο ακόμα κατηγορούμενοι για σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, οι οποίοι απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερος αφέθηκε και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε εκ των κατηγορουμένων.

Συνεχίζονται οι ανακρίσεις

Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά με τις ανακριτικές αρχές να έχουν επιστρατεύσει κι άλλους ανακριτές, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο προγραμματισμός τους, που ορίζει, πως μέχρι αύριο να έχουν απολογηθεί οι 33 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ιωάννη Μαυροματάκη δύο κατηγορούμενοι μέχρι αυτή την ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία τους, ενώ τέσσερεις έχουν προφυλακισθεί. Οπως σχολίασε ο δικηγόρος, «... οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, με όλους όσους συνεργάστηκα, προσπάθησαν και έκαναν μία πάρα πολύ σωστή δουλειά, όμως υπάρχουν και κάποια σημεία, τα οποία, ίσως λόγω του όγκου της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες αστοχίες, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών. Για παράδειγμα κάποιος που έχει μία καραμπίνα ή ένα παλιό μαχαίρι, ένα όπλο στο συρτάρι του δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ή κάποιος που μπορεί να είναι φίλος με κάποιον να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί, λόγω της επικοινωνίας τους, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση καταλογίστηκε σε όλους τους κατηγορουμένους, αλλά καμία σύνδεση όσο προσωπικά έψαχνα, για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση με τον δικό μου, τουλάχιστον, κατηγορούμενο.

Θεωρώ ότι το δικονομικό όχημα που δίνει τη δυνατότητα για να επιβάλεις προσωρινή κράτηση, δεν συντρέχει. Και αυτό, η εισαγγελέας και οι ανακριτές που εργάζονται πυρετωδώς για αυτή την υπόθεση, το έχουν αναγνωρίσει όχι για όλους, αλλά για κάποιους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές των Χανίων, πραγματικά έχουνε επιδείξει τεράστιο ζήλο και οργάνωση για τη σωστή διεκπεραίωση αυτής της υπόθεσης, στα χρονικά όρια που θέλει ο νόμος και θεωρώ πως μέχρι αύριο το βράδυ θα το έχουνε επιτύχει».