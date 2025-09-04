Ξέσπασε φωτιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

0

Επιχείρηση κατάσβεσης από επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Συνδράμουν, επίσης, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.