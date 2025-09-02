Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα

0

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Τρίτης σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι, λόγω της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.