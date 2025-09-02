Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Τρίτης σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι, λόγω της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.