Ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών: Ένα σύγχρονο εργαλείο για την πραγματική εικόνα του κινδύνου

0

Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Πολιτικής Προστασίας

Επίσημη μορφή πλέον παίρνει ο νέος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών μετά την υπογραφή της έγκρισής του από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο νέος Εθνικός Χάρτης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Πολιτικής Προστασίας, και έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές. Όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, δεν πρόκειται για μια τεχνική αναπροσαρμογή – αλλά για μια δομική τομή που διορθώνει μια παθογένεια, συνακόλουθη των μεταβολών που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση ενώ διευκρινίζεται ότι ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί διαφορετικό εργαλείο από τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και δεν θα πρέπει, να συγχέονται. Σημειώνεται δε ότι ο ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών χαρακτηρίζει γενικά την επικινδυνότητα της κάθε περιοχής.

Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, από την Πολιτική Προστασία, για την υλοποίηση μίας εκ των 25 εμβληματικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως βασικό στόχο υλοποίησης προκειμένου να αποτελέσουν όχι μόνο τον κορμό του κυβερνητικού έργου αλλά και εθνική παρακαταθήκη.

Ο χάρτης καταρτίστηκε με σύγχρονα δεδομένα, αξιοποιώντας στοιχεία των τελευταίων είκοσι ετών, το είδος και τη δομή της βλάστησης, τις κλιματικές συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας, καθώς και τη συχνότητα εμφάνισης υψηλών τιμών (3, 4 και 5) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Με αυτή την προσέγγιση, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά, πλέον, μια στοχευμένη και αξιόπιστη εικόνα του πραγματικού κινδύνου σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ξεφεύγοντας από την απλή χαρτογράφηση των περασμένων δεκαετιών.

Το αποτέλεσμα είναι μια αναλυτική κατάταξη των Δήμων σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας – χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Σημαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί ότι η ταξινόμηση γίνεται πλέον ανά δήμο, και όχι ανά νομό, όπως συνέβαινε στον παλιό χάρτη, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πολιτική Προστασία, αυτό επιτρέπει ακρίβεια σχεδιασμού, εξειδικευμένες δράσεις πρόληψης και, κυρίως, δίκαιη και ορθολογική κατανομή πόρων. Με άλλα λόγια, όπως σημειώνεται από την Πολιτική Προστασία, οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο αποκτούν τα εργαλεία και τους πόρους που πραγματικά χρειάζονται.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η αναβάθμιση αυτή δεν είναι μια τυπική επικαιροποίηση, αλλά αποτελεί μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, που βασίζεται όχι μόνο στην επέμβαση, αλλά στην έγκαιρη γνώση του κινδύνου. Ο φετινός χάρτης αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κλιματική κρίση: συχνότεροι καύσωνες, αυξημένη ξηρασία, εκτεταμένες περιοχές με έντονη δασική βλάστηση και πολλαπλασιασμός των ημερών υψηλού κινδύνου.

Ο νέος Εθνικός Χάρτης λειτουργεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για όλες τις βαθμίδες του κράτους, ενώ η πυροσβεστική μπορεί πλέον να αναδιατάσσει δυνάμεις με επιστημονικά κριτήρια. Αντίστοιχα, τα έργα καθαρισμού και αντιπυρικής προστασίας ιεραρχούνται όχι με βάση υποκειμενικές εκτιμήσεις, αλλά βάσει πραγματικών δεδομένων κινδύνου. Επιπροσθέτως οι δήμοι αποκτούν ξεκάθαρο πλαίσιο προτεραιοτήτων για έργα πρόληψης, υποδομές και ενίσχυση προσωπικού. Ενώ αξιοσημείωτο, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ότι η χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας μπορεί επιτέλους να κατευθύνεται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.

Παράλληλα, αυτό το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές. Στην πράξη, όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, δημιουργεί μια βάση για ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά είναι κατά κανόνα ευάλωτες και σε δευτερογενή φαινόμενα, όπως πλημμύρες ή φαινόμενα διάβρωσης, ενώ τονίζεται ότι η νέα χαρτογράφηση δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να κινηθεί προληπτικά και σε αυτά τα πεδία.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, η Ελλάδα, με αυτήν τη μεταρρύθμιση, περνά σε μια εποχή όπου η Πολιτική Προστασία δεν λειτουργεί ακολουθώντας τις εξελίξεις ενώ επισημαίνεται ότι η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο εργαλείο που δίνει την πραγματική εικόνα του κινδύνου, επιτρέποντας τον σχεδιασμό δράσεων με τρόπο τεκμηριωμένο, αντικειμενικό και αποτελεσματικό. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, αποτελεί μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας προς μια Ελλάδα καλύτερα προστατευμένη, καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική απέναντι στις πυρκαγιές του μέλλοντος.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρει σε δήλωσή του: «Η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική μεταρρύθμιση στη νέα αντίληψη Πολιτικής Προστασίας που προωθούμε: μια Πολιτική Προστασία που δεν περιορίζεται στην επέμβαση, αλλά επενδύει στην πρόληψη και στη γνώση του κινδύνου με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες της κλιματικής κρίσης και μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε στοχευμένα, με διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με αυτή την παρέμβαση, δίνουμε στους Δήμους της χώρας ένα ισχυρό και αντικειμενικό πλαίσιο για την ορθολογική ιεράρχηση των έργων πυροπροστασίας, ώστε οι απαραίτητοι πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη συλλογική μας ανθεκτικότητα και μας φέρνει πιο κοντά σε μια Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι στις πυρκαγιές του μέλλοντος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε τα εξής: «Σήμερα υλοποιούμε ένα ιστορικό βήμα για την προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων, του φυσικού μας πλούτου και των τοπικών κοινωνιών. Εγκρίνουμε επίσημα, μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, έναν ολοκληρωμένο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών – ένα απαραίτητο εργαλείο που αντανακλά την τεχνογνωσία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Ο Χάρτης υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και με την ενεργό συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πλέον διαθέτουμε μια κοινή, σαφή, τεκμηριωμένη βάση, με ορθολογική ανάλυση κινδύνου ανά γεωγραφική ζώνη, που μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την πρόληψη, να βελτιστοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας, να θωρακίσουμε τα δάση μας, οικισμούς και υποδομές, ενημερώνοντας ταυτόχρονα πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση για το βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς κάθε περιοχής. Μαζί, διασφαλίζουμε το μέλλον των δασών μας, προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών και στηρίζουμε την ανθεκτικότητα της Πατρίδας μας απέναντι στις νέες προκλήσεις».