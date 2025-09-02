Το Νοέμβριο η δίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων

0

Στο εδώλιο μαζί της τρία ακόμη πρόσωπα

Στις 24 Νοεμβρίου θα καθίσει στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων.

Μαζί της, θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος είχε απαλλαγεί πλήρως από τον Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ και ο πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.

Η κ. Ασημακοπούλου και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της είναι αντιμέτωποι με τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Η δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τους μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε για την υπόθεση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ,τον περασμένο Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλλει , για τη διαρροή , πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα.

Ωστόσο , το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη ,καταθέτοντας αγωγές, δεκάδες απόδημοι για τη διαρροή των e-mail τους. Το ύψος των αποζημιώσεων που διεκδικούν ξεπερνά τα 3,8 εκ. ευρώ.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου