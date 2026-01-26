Την Πέμπτη η άτυπη διακομματική επιτροπή για επιστολική ψήφο και τριεδρική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

0

Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς κατά τις βουλευτικές εκλογές και τον ορισμό τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας χρονιάς.

Ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Λιβάνιου, η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι εκλογείς που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο θα είναι ίδια με αυτή που εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024. Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά έως και την επόμενη ημέρα από την προκήρυξη των εκλογών. Λίγες μέρες μετά την ανακήρυξη θα παραλάβουν τους φακέλους ψηφοφορίας, τους οποίους, αφού σημειώσουν την επιλογή τους,οφείλουν να επιστρέψουν (χωρίς οικονομική επιβάρυνση) στο Κέντρο Διαλογής Επιστολικής Ψήφου έως και την παραμονή των εκλογών.

Επισημαίνεται ότι με την επιστολική ψήφο δεν αλλάζει το εκλογικό σώμα, καθώς αυτή τη διευκόλυνση την έχουν μόνο όσοι έχουν εκλογικό δικαίωμα και την ημέρα των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι εκλογείς εντός Ελλάδας δεν μπορούν να αιτηθούν να ψηφίσουν επιστολικά για τις βουλευτικές εκλογές, αλλά έχουν αυτό το δικαίωμα στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «η ψήφιση της συμβολικής αυτής μεταρρύθμισης, 2 χρόνια ακριβώς μετά από τη θεσμοθέτηση και επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των Ελλήνων εκλογέων, που βρίσκονται εκτός της χώρας, πλέον και στις εθνικές εκλογές. Στην ίδια κατεύθυνση, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, θα επιτρέψει στους εκλογείς αυτούς να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Υπενθυμίζεται ότι, στις εθνικές εκλογές του 2023, ψήφισαν 18.203 εκλογείς σε φυσικά εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έθετε ο ν. 4648/2019 (διετής παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια). Οι περιορισμοί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής έχουν ήδη αρθεί, από το 2023, ενώ στόχος είναι πλέον οι εκλογείς να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους επιστολικά, από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε εκλογικά τμήματα ακόμη σε διαφορετικό κράτος, όπως συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

«Η εκλογική διαδικασία αποτελεί την ύψιστη έκφραση δημοκρατίας. Οι συνθήκες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτούν να κάνουμε το επόμενο, αυτονόητο βήμα, υπερβαίνοντας τις κομματικές γραμμές, και να δυναμώσουμε τη φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού και την εξωστρέφεια της χώρας μας. Προσβλέπω σε έναν ουσιαστικό διάλογο με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προκειμένου αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει νόμος του κράτους, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.