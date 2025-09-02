Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο με την Porsche: «Μου ζήτησαν να σβήσω τα στόρι από τη διασκέδαση με την 45χρονη»

0

«Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να έχει πιει ο καθένας, γιατί δεν την ήξερα κιόλας»

Στην πρεμιέρα της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου βρέθηκε καλεσμένος ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος αφηγήθηκε λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ, πριν από το τροχαίο που ενεπλάκη η 45χρονη οδηγός στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

«Εγώ τη γνώρισα εκείνη την ημέρα, πήγαμε για να κάνω δουλειά μαζί της. Δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία, μετά όμως τη συμπάθησα και περνούσαμε πολύ ωραία. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να έχει πιει ο καθένας, γιατί δεν την ήξερα κιόλας. Δεν ήταν η κολλητή μου φίλη. Όταν φτάσαμε εκεί, η 45χρονη ήταν ήδη εκεί», είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Σε ερώτηση της Τατιάνας Στεφανίδου αν είχε μπουκάλι στο τραπέζι, ο γνωστός κομμωτής απάντησε: «Ε δε θα είχε;». Ο Τρύφωνας Σαμαράς εξήγησε ότι όταν έφυγαν από το πρώτο νυχτερινό κέντρο για να πάνε στο δεύτερο οδήγησε η φίλη της 45χρονης, και η κατηγορούμενη κάθισε στο πίσω κάθισμα.

«Θα είχε πιει ένα δύο ποτάκια και θα κάθισε πίσω» τόνισε ο Τρύφωνας Σαμαράς. «Δεν ξέρω γιατί κάθισε πίσω». Και στη συνέχεια είπε: «Στο πρώτο νυχτερινό κέντρο μας έφεραν μία σαμπάνια στο τραπέζι». Όσον αφορά τις αναρτήσεις που έκανε ο κομμωτής στο Instagram, ο κ. Σαμαράς αποκάλυψε ότι του ζήτησαν να σβήσει τα «instastory» με εμφανιζόταν με την κατηγορούμενη μέσα στο αυτοκίνητο.

«Μου είπαν.. δεν τα σβήνεις καλύτερα. Η φίλη της 45χρονης μου είπε να σβήσω τα story στις 7 το πρωί», κατέληξε ο Τρύφωνας Σαμαράς.