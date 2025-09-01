«Δεν κατανάλωσα αλκοόλ», ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στην Θέρμη

0

«Έχουν βγει οι αιματολογικές», δήλωσε η 45χρονη

Την δική της εκδοχή έδωσε η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα με τη Porsche στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. «Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ» τόνισε στον ΣΚΑΪ.

«Δεν έχω κάνει κάτι... Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχουν χαρτιά. Πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ.», ισχυρίστηκε η 45χρονη στην εκπομπή «Power Talk» και συνέχισε:

«Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω. Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε... έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου».

Μάλιστα η 45χρονη, που διώκεται για κακούργημα, επισήμανε για τις εξετάσεις της: «Είναι μηδενικές δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά. Περίμενα σήμερα να πάω... έχω δυο παιδάκια ανήλικα».

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα» δήλωσε, ερωτηθείσα αν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι. «Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».