Ποινική δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη με την Porsche για το τροχαίο στη Θέρμη – «Δεν υπάρχει αλκοόλ στο αίμα της» λένε οι δικηγόροι της

«Δεν έφυγε από το σημείο, δεν έχουμε εγκατάλειψη»

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 45χρονης γυναίκας που οδηγούσε τη μαύρη Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το grtimes.gr, η οδηγός κατηγορείται για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο.

Σωματική βλάβη από αμέλεια.

Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της.

«Αν οδηγούσε LADA δεν θα ήμασταν εδώ» λένε οι δικηγόροι της

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα της εντολέως μας. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα, είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει γίνει», τόνισαν το πρωί του Σαββάτου 30/8 οι δικηγόροι της 45χρονης.

«Έχουν βγει οι αιματολογικές, δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Δεν έφυγε από το σημείο, δεν έχουμε εγκατάλειψη», είπε ο δικηγόρος της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από το χτύπημα δεν κατάλαβε τι έγινε. Η πελάτισσά μας έχει σακατευτεί, είναι διαλυμένη εδώ και δύο μέρες. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ όλη της η δεξιά πλευρά. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήρε η φίλη της που ήταν στο πίσω αυτοκίνητο και την πήγε κατευθείαν στο ΑΧΕΠΑ. Δεν φαίνεται το άλλο αυτοκίνητο, υπάρχει στη δικογραφία και αυτό», πρόσθεσε.

Ο άλλος δικηγόρος της 45χρονης δήλωσε: «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει από την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν από τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κοινωνικοοικονομικό το ζήτημα, αλλά επειδή μιλάμε νομικά τελούμε σε απορία. Όταν κάποιος χτυπάει, είναι σε σοκ. Από πίσω ήταν η φίλη της, βγήκε και τη μάζεψε η φίλη της κι έφυγε. Από το σημείο που χτύπησε η πελάτισσά μας δεν είναι εμφανές το έτερο αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αμέσως μετά το τροχαίο η οδηγός δεν είχε βρεθεί από τις Αρχές στο σημείο, αναζητούνταν και εντοπίστηκε επτά ώρες αργότερα στο σπίτι της και στη συνέχεια συνελήφθη, καθώς κατά δική της δήλωση ήταν η οδηγός του πολυτελούς οχήματος.

Η ίδια υποστήριξε ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσαν φίλοι της και κινούνταν στον ίδιο δρόμο, την παρέλαβε μετά το ατύχημα και τη μετέφερε σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.