Ανατροπή φορτηγού στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου έφερε μποτιλιάρισμα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου λόγω ατυχήματος που σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.