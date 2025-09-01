Θρήνος για τον 18χρονο Νικόλα που κατέρρευσε ξαφνικά στον Βόλο – Αυτή ήταν η αιτία θανάτου του

0

Ραγίζει καρδιές η αδερφή του

Εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας φέρεται να προκάλεσε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, τον θάνατο του 18χρονου Νίκου Παλάσκα από τον Βόλο, ο οποίος κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του, και λίγα λεπτά μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Νοσοκομείο Βόλου.

Στη σορό του 18χρονου έγινε σήμερα νεκροψία-νεκροτομή και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νέος, γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου και εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ, Αργύρη Παλάσκα, βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε.

Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η κηδεία του 18χρονου αναμένεται να γίνει αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας»

Εντωμεταξύ, ράγισε καρδιές το σπαρακτικό μήνυμα της Κωνσταντίνας, της αδερφής του αδικοχαμένου, Νίκου Παλάσκα, όπως αναφέρει το taxydromos.gr.

Σε ανάρτησή της, η αδερφή του, συγκλονισμένη, τον «αποχαιρέτησε» γράφοντας:

«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δεν θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ’ αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας.

Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος».