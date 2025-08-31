Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

0

Έχουν γίνει 48 συλλήψεις μέχρι στιγμής - Aνάμεσά τους ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μελή της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμούς.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εγκλημάτων Χανιών με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός καθώς και δύο στρατιωτικοί.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.