Στο νοσοκομείο ο Στάθης Μαντζώρος του «Σασμού» – Υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», νοσηλεύεται ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως καφετζής στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Σασμός», υπέστη εγκεφαλικό και συνάδελφοί του κάνουν έκκληση για οικονομική στήριξη της οικογένειάς του.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης, Στάθης Μαντζώρος, δίνει μια δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του. Ο αριθμός λογαριασμού είναι: GR1801720550005055116562372 – Tράπεζα Πειραιώς», έγραψε ο Ιωάννης Παπαζήσης στο Facebook.