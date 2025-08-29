Επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενης κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα στον Θερμαϊκό

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται στον Θερμαϊκό Κόλπο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με , τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.