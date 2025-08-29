Κι άλλη τραγωδία στην άσφαλτο: Συγκρούστηκε τζιπ με μηχανή στο Αλιβέρι

0

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, αυτή τη φορά στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο τύπου τζιπ με μηχανή στην περιοχή «Ποντικού» στο Αλιβέρι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματος με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο μέσα σε χωράφι, με αποτέλεσμα αυτοί να τραυματιστούν θανάσιμα.

Ένας άνδρας που επέβαινε στο τζιπ, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά και η Αστυνομία.

Λόγω του δυστυχήματος, η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Λεπούρων παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως και να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές οχημάτων.