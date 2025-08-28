Ηλικιωμένος έπεσε στον Θερμαϊκό, αλλά διασώθηκε από το λιμενικό

0

Το περιστατικό έγινε μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε το μεσημέρι για πτώση ενός 85χρονου στη θάλασσα στην περιοχή της Νέας Παραλίας, μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής.

Ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή έσπευσε στο σημείο και ανέσυρε τον 85χρονο, έχοντας τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.