Στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Πιερία

Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της που έχασε τη ζωή της

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τού Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες το απόγευμα, στο 8ο χλμ. της επαρχιακής οδό Κατερίνης - Δίου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδερφή της.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, σύμφωνα με πηγές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα πόδια.

Το κοριτσάκι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την μεταφορά της στο «Ιπποκράτειο». Μάλιστα για τη μετάβασή της προς τη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν περιπολικά και δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. που συνόδευαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατά μήκος της διαδρομής, διευκολύνοντας το στην κίνηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πιο ελαφρά τραυματίστηκε η 35χρονη Γερμανίδα μητέρα των κοριτσιών που οδηγούσε το όχημα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος και να προσκρούσει σε δέντρο όπου ακινητοποιήθηκε.

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια ζει μόνιμα στην Γερμανία, ενώ βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα, απ' όπου κατάγεται ο σύζυγος της 35χρονης.

Από την έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στην πεθερά της γυναίκας.