Σήμερα η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ – Στις 10:00 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Αφορμή η εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου η ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνεται:

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Ανάλογες δράσεις από τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.