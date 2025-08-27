Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανήλικος σε κατάσταση βαριάς μέθης στη Σάμο

0

Συνελήφθησαν δύο επιχειρηματίες που του πούλησαν αλκοόλ

Δύο άνδρες, 54 και 58 ετών, συνελήφθησαν από το Λιμεναρχείο Σάμου, καθώς κατηγορούνται ότι πούλησαν αλκοόλ σε ανήλικο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο στο λιμάνι Πυθαγορείου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου σε κατάσταση βαριάς μέθης.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ανήλικος είχε προμηθευτεί μία φιάλη κρασί από κάβα, ιδιοκτησίας 54χρονου, και μία συσκευασία μπύρας από μίνι μάρκετ 58χρονου.

Οι δύο επιχειρηματίες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.