Προφυλακιστέος ο ανήλικος για ληστείες οδηγών ταξί στην Θεσσαλονίκη

Αναγνωρίστηκε από τα θύματα

Συνελήφθη 16χρονος κατηγορούμενος ότι μαζί με άλλα τρία άτομα, 14, 17 και 18 χρόνων, οργάνωναν ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί στην Θεσσαλονίκη και οδηγείται σε ίδρυμα Αγωγής ανηλίκων. Παρίσταναν τους πελάτες και κατεύθυναν τα θύματά τους σε περιοχές των Διαβατών, όπου μαζί με συνεργούς τους κατηγορούνται ότι τους λήστευαν αρπάζοντας χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε μετά την απολογία του σήμερα το μεσημέρι ο εγκλεισμός του ως αναμορφωτικό μέτρο. Ο 16χρονος αναγνωρίστηκε και από τα πέντε θύματα των ληστειών που διαπράχθηκαν από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 6 Ιουλίου, από την παρέα των ανηλίκων. Μάλιστα, σύμφωνα με την δικογραφία, δακτυλικά του αποτυπώματα βρέθηκαν στα ταξί και έτσι επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι οδηγοί ταξί εκτός του ότι έχαναν τα χρήματα και τα κινητά τους, σε ορισμένες περιπτώσεις έπεφταν και θύματα ξυλοδαρμών, ενώ συνήθως οι ανήλικοι προκαλούσαν και εκτεταμένες φθορές στα αυτοκίνητα πετώντας πέτρες.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς προσήχθη στην αστυνομία να εξεταστεί για άλλη υπόθεση και συγκεκριμένα για την επίθεση με πέτρες που έγινε προ ημερών σε λεωφορείο από τη Σερβία που κινούνταν στην εθνική οδό.