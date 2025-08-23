Ξέσπασε φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

0

Ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.