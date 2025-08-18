Αλλοδαπός είχε καταπιεί 100 «αυγά» κοκαΐνης και πιάστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

0

Έφτασε στην Αθήνα μέσω Γαλλίας

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 100 αυγά, που περιείχαν κοκαΐνη, είχε καταπιεί ένας αλλοδαπός από τη Βραζιλία. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο διακινητής των ναρκωτικών, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ήρθε στην Αθήνα μέσω Γαλλίας, προερχόμενος από το Σάο Πάολο. Στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης με την αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα τις σχετικές εικόνες που είναι χαρακτηριστικές.

Στις ακτινογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, διακρίνονται οι συσκευασίες που είχε καταπιεί με τους γιατρούς να εντοπίζουν 100 κάψουλες των 11 γραμμαρίων η καθεμία, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Η συγκεκριμένη μέθοδος διακίνησης ναρκωτικών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού αν άνοιγε στο στομάχι του έστω και μία συσκευασία, σε λίγα λεπτά θα είχε πεθάνει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε ξεπερνάει το ένα κιλό. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.