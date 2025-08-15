Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Στρατώνι Χαλκιδικής

0

Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική περιοχή στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι σήμερα πολύ υψηλός (κατηγορία 4) γι αυτό τον λόγο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές του νομού.