Φωτιά σε σπίτι στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο

0

Την έσβησε η πυροσβεστική, αλλά δημιούργησε φθορές σε ισόγειο διαμέρισμα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε οικία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο. 'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να κατασβεσουν την φωτιά, η οποία πρόλαβε όμως και δημιούργησε φθορές σε ισόγειο διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, τέθηκε σε πλήρη έλεγχο, λόγω της άμεσης ανταπόκρισης στην κλήση, από 5 υδροφόρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τους 10 πυροσβέστες. Σε μικρό χρόνο κατάφεραν να κρατήσουν, όπως ειπώθηκε, τις φλόγες, ώστε να μην καλύψει η φωτιά το σύνολο της οικοδομής. Στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο του Ανακριτικού της υπηρεσίας για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.