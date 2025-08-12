Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και η ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες στα πύρινα μέτωπα

0

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιές και την Τετάρτη - Η πρόγνωση μέχρι και την Κυριακή

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόρ διατηρούν τον πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, Τετάρτη (13/8), ενώ ήδη μαίνονται πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, σήμερα και αύριο, είναι μέρες με ενισχυμένο μελτέμι.

«Πρόκειται για μία ζώνη ενισχυμένων ανέμων βορειοανατολικά, η οποία ξεκινάει από τη βορειοανατολική Ελλάδα, από τη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική, όπως επίσης και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Προχωρά μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, συναντά τις βόρειες Κυκλάδες, την Εύβοια και την Αττική και μετά καταλήγει στην Πελοπόννησο και την Στερεά και κυρίως στις περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό μέχρι και το νότιο Ιόνιο, δηλαδή τα νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά», σημείωσε αρχικά.

«Αυτή η ζώνη με βορειοανατολικούς ανέμους φτάνει η ένταση των ανέμων, τα 5-6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τώρα βέβαια, επειδή είναι μελτέμι μέσα στη νύχτα περιμένουμε μια μικρή ύφεση της έντασης των ανέμων και κυρίως όσον αφορά τις ριπές. Δεν θα έχουμε τόσο έντονες ριπές μέσα στη νύχτα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κοπάσουν οι άνεμοι. Απλώς η έντασή τους θα μειωθεί λιγάκι. Και βέβαια αύριο με το που θα ξημερώσει, σιγά σιγά θα αρχίσουν πάλι να ενισχύονται για να φτάσουν σε αρκετά μεγάλες εντάσεις 6 με 7 μποφόρ», προσέθεσε.

«Η θερμοκρασία και σήμερα ήταν αρκετά αυξημένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάσαμε τους 40-41 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στο Ιόνιο και στο βορειοανατολικό Αιγαίο φτάσαμε τους 38 βαθμούς. Αύριο περιμένουμε λίγο χαμηλότερα να φτάσουμε όσον αφορά την θερμοκρασία, οπότε αυτό λίγο θα βοηθήσει γιατί δεν θα πέσει πολύ, θα έχουμε 1 με 2 βαθμούς κάτω. Οπότε ο αυριανός χάρτης όσον αφορά την επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές είναι σχεδόν ίδιος με τον σημερινό, δηλαδή έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα επίπεδο 4 σε αρκετές περιοχές και είναι οι περιοχές αυτές που φυσάει το έντονο βορειοανατολικό ρεύμα, δηλαδή το βορειοανατολικό Αιγαίο, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική και έπειτα τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά μέχρι και τον νότιο Ιόνιο», κατέληξε.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τετάρτη

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 13-8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 36 και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 14-8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 15-8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 16-8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 17-8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.