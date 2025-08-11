Σύλληψη λαθροκυνηγού στο Ρέθυμνο

0

Προσπάθησε να διαφύγει

Στην αστυνομία οδηγήθηκε λαθροκυνηγός ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από θηροφύλακες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου «χθες, Κυριακή 10 Αυγούστου, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Π.Ε. Ρεθύμνου περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή των Ακουμίων, στο Ρέθυμνο, όταν στις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 05:00, εντόπισαν ένα όχημα να κινείται. Του έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά ο οδηγός επιτάχυνε και διέφυγε με κίνδυνο τον τραυματισμό των θηροφυλάκων».

Σύμφωνα με την αναφορά, μετά από λίγη ώρα προσέγγισαν το όχημα και το ακινητοποίησαν και κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγιο. Οι θηροφύλακες γύρισαν στο αρχικό σημείο και μετά από έρευνα εντόπισαν μία καραμπίνα πεταμένη στην άκρη του δρόμου, γεμάτη με 2 φυσίγγια στη θαλάμη και άλλο ένα πεταμένο δίπλα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Επίσης διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρεθεί ο μειωτήρας από τη θαλάμη. Ο οδηγός του οχήματος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Βασιλείου για τα περαιτέρω, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 800 ευρώ για απείθεια, παράνομη μεταφορά όπλου και μετατροπή όπλου.