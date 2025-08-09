Σύλληψη τριών ανηλίκων για ναρκωτικά στο Ηράκλειο

0

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 70 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο καθώς στην διάρκεια ναστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 70 γραμμάρια κάνναβης στην κατοχή τους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη τριών γυναικών, κηδεμόνων των ανηλίκων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Μετά από πληροφορίες του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της υπηρεσίας εντόπισαν 3 ανήλικους να προσεγγίζουν υπαίθριο χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συσκευασία που περιείχε 70 γραμμάρια κάνναβης ενώ οι ανήλικοι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ενημερώθηκαν οι κηδεμόνες τους και στη συνέχεια σχηματίσθηκε και σε βάρος τους δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου .