Προφυλακίστηκαν ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος που συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης

Μετά τις απολογίες τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός από την δραστηριότητα του σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης. Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.